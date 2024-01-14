Рейкьявик, 14 января, 2024, 19:53 — ИА Регнум. После извержения вулкана Фаградальсфьядль в Исландии тонны раскалённой лавы накрыли несколько домов на окраине Гриндавика, сообщила 14 января телекомпания RÚV.

Кадр из видео

«Два дома сейчас горят», — говорится в сообщении.

В результате огонь охватил дома на окраине Гриндавика, расположенного в юго-западной части страны, на полуострове Рейкьянес.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3859701" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Экстренные службы эвакуировали жителей и начали строить специальные ограждения, чтобы остановить поток раскалённой лавы.

Специалист по землетрясениям в метеорологической службе Исландии Бенедикт Халльдоурссон заявил, что защитные барьеры сдержали большую часть лавы, и её поток прошёл вдоль барьера. Магма продолжила течь по городу, основанному в 934 году.

Как сообщало ИА Регнум, извержение вулкана Фаградальсфьядль произошло 14 января. Оно стало пятым на Рейкьянесе с 2021 года.

Предыдущее извержение произошло 18 декабря в вулканической системе Сварценги. Тогда пришлось эвакуировать четыре тысячи жителей города Гриндавик. Декабрьское извержение сейсмологи назвали сильнейшим за последние годы. В результате образовалась трещина, из которой начала выходить лава.

Вулкан Фаградальсфьядль считался спящим на протяжении шести тысяч лет. В 2021 году он активизировался. Этому предшествовала серия мелких землетрясений.