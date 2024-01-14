Поток раскалённой лавы вулкана Фаградальсфьядль накрыл два дома в Исландии
Рейкьявик, 14 января, 2024, 19:53 — ИА Регнум. После извержения вулкана Фаградальсфьядль в Исландии тонны раскалённой лавы накрыли несколько домов на окраине Гриндавика, сообщила 14 января телекомпания RÚV.
«Два дома сейчас горят», — говорится в сообщении.
В результате огонь охватил дома на окраине Гриндавика, расположенного в юго-западной части страны, на полуострове Рейкьянес.
Экстренные службы эвакуировали жителей и начали строить специальные ограждения, чтобы остановить поток раскалённой лавы.
Специалист по землетрясениям в метеорологической службе Исландии Бенедикт Халльдоурссон заявил, что защитные барьеры сдержали большую часть лавы, и её поток прошёл вдоль барьера. Магма продолжила течь по городу, основанному в 934 году.
Как сообщало ИА Регнум, извержение вулкана Фаградальсфьядль произошло 14 января. Оно стало пятым на Рейкьянесе с 2021 года.
Предыдущее извержение произошло 18 декабря в вулканической системе Сварценги. Тогда пришлось эвакуировать четыре тысячи жителей города Гриндавик. Декабрьское извержение сейсмологи назвали сильнейшим за последние годы. В результате образовалась трещина, из которой начала выходить лава.
Вулкан Фаградальсфьядль считался спящим на протяжении шести тысяч лет. В 2021 году он активизировался. Этому предшествовала серия мелких землетрясений.