Киев, 9 января, 2024, 06:03 — ИА Регнум. Пробка из более чем двух тысяч грузовых автомобилей образовалась на границе Украины и Польши в связи с блокировкой трёх пропускных пунктов, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Иван Шилов ИА Регнум Польша и Украина

«Продолжается блокировка направлений пунктов пропуска «Рава Русская — Гребенное», «Краковец — Корчева» и «Ягодин — Дорогуск». По информации польских пограничников, по состоянию на утро 1350 грузовиков находятся в очередях на этих трёх направлениях в сторону Украины», — рассказал в интервью агентству Укринформ представитель ведомства Андрей Демченко.

Он напомнил, что 6 января примерно в 22:00 по московскому времени было разблокировано движение в направлении пункта пропуска «Шегини — Медика», однако очереди, несмотря на более интенсивное движение, всё ещё там остаются.

Как передавало ИА Регнум, 4 января украинская государственная пограничная служба сообщила, что польские фермеры вновь заблокировали пункт пропуска «Медика — Шегини» на границе с Украиной для движения грузовых транспортных средств. Этот пункт пропуска стал четвёртым заблокированным погранпереходом из восьми действующих на границе двух стран. В ведомстве уточнили, что на этом направлении въезда на Украину ожидают около 800 грузовиков.

Позднее депутат Верховной рады Алексей Кучеренко на фоне блокировки пунктов пропуска на границе с Польшей обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с призывом найти решение этой проблемы и взять ситуацию под личный контроль. Парламентарий подчеркнул, что Киев «не может воевать на несколько фронтов», а мир «не украиноцентричен и никогда таким не будет».