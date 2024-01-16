Москва, 16 января, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы России на некоторых направлениях в зоне спецоперации начали проводить ковровые бомбардировки позиций ВСУ при помощи специальных беспилотников-бомбардировщиков «Инферно», сообщили в компании-разработчике «Рустехдрон».

Иван Шилов ИА REGNUM

Там отметили, что дрон оснащается девятью слотами для сброса гранат. В ходе выполнения боевой задачи он проходит над окопами ВСУ, открывает бомболюки и сериями по три сбрасывает гранаты.

«Получается аналог ковровой бомбардировки в большой авиации. В результате личный состав врага получает потери убитыми и ранеными. Также дрон может эффективно бомбить», — сообщили «РИА Новости» в компании.

В компании также добавили, что дрон способен эффективно уничтожать легкобронированную технику, а в зону СВО были направлены уже «сотни беспилотных бомбардировщиков «Инферно».

Как передавало ИА Регнум, 6 января Министерство обороны опубликовало кадры применения FPV-дронов в зоне проведения специальной военной операции. На кадрах видно, как российские расчёты операторов FPV-дронов 1-го армейского корпуса Вооружённых сил России выявляют и поражают наблюдательные пункты, легкобронированную технику, позиции и скопление живой силы противника на южнодонецком направлении. Отмечалось, что на тот момент на счету этой группы было более 500 поражённых целей.

14 января в Министерстве обороны РФ заявили, что танки Вооружённых сил России, задействованные в зоне проведения спецоперации, получили комплексы «Сания», способные подавлять FPV-дроны противника.