ДНР, 14 января, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Танки Вооружённых сил России, задействованные в зоне проведения специальной военной операции, получили комплексы «Сания», способные подавлять FPV-дроны противника. Об этом в воскресенье, 14 января, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

Как сообщили в ведомстве, экипаж танка Т-80БВМ после работы разведки по выявлению позиции ВСУ в районе Первомайского выдвинулся на боевую позицию и благодаря корректировке стрельбы в реальном времени с помощью малых разведывательных БПЛА уничтожил огневые позиции противника, в результате чего ВСУ потеряли до 10 человек убитыми и ранеными.

«В современной войне дроны-камикадзе являются одним из многих противников бронетехники на поле боя, на танке была установлена новейшая система радиоэлектронной защиты», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 6 января Министерство обороны опубликовало кадры применения FPV-дронов в зоне проведения специальной военной операции. На кадрах видно, как российские расчёты операторов FPV-дронов 1-го Армейского корпуса Вооружённых сил России выявляют и поражают наблюдательные пункты, легкобронированную технику, позиции и скопление живой силы противника на южнодонецком направлении. Отмечалось, что на тот момент на счету этой группы было более 500 поражённых целей.