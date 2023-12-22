Вашингтон, 22 декабря, 2023, 15:40 — ИА Регнум. США будут отключать банки по всему миру от своей финансовой системы, если они нарушат антироссийские санкции. Об этом 22 декабря написала газета The Financial Times со ссылкой на американского чиновника.

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Отмечается, что в чёрный список будут внесены финансовые институты, которые поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс.

По информации издания, президент США Джо Байден издаст соответствующий указ 22 декабря.

«Практически каждому банку по всему миру дан выбор между тем, продолжать продавать товары российскому оборонно-промышленному комплексу или быть связанным с финансовой системой США», — приводит издание слова чиновника.

По его словам, банкам стоит учесть, что экономика США куда больше, а американская валюта единственная, которая используется по всему миру.

Как сообщало ИА Регнум, глава американского минфина США Джанет Йеллен заявила, что антироссийские санкции мотивируют страны на поиск альтернатив доллару. По её словам, на сегодняшний день большинство государств пока не может найти пути обхода использования доллара в качестве резервной валюты, так как американская валюта ещё остаётся доминирующей в мировой экономике.