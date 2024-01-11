Вашингтон, 11 января, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки обновили санкционный список против России. Это следует из документов Министерства финансов США.

Иван Шилов ИА Регнум

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в санкционный список директора 224-го летного отряда (дочерняя структура Минобороны России) Владимира Михейчика, а также три самолёта командования военно-транспортной авиации России — два Ил-76 (бортовые номера — RF-78 757 и RF-86 898) и один Ан-124 (RF-82 011).

Также минфин ввёл рестрикции в отношении двух компаний, связанных с военно-промышленным комплексом России. Под санкции попали полигон Вооружённых сил России Ашулук и военно-исследовательский комплекс Владимировка, расположенные в Астраханской области.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая Вашингтон ввёл санкции против 223-го и 224-го лётных отрядов Министерства обороны России. Как заявили в Госдепе, США решили ввести ограничения против самолётов, чтобы сократить возможности этой компании. Согласно опубликованным спискам, в них включили 37 самолётов 223-го отряда и 41 самолет 224-го.

20 декабря США расширили антироссийский санкционный список на четыре компании и один танкер для перевозки нефтепродуктов Sanar 15, который ходит под российским флагом.

Члены палаты представителей США 21 декабря обратились к советнику президента по нацбезопасности Джейку Салливану с призывом ввести масштабные санкции против энергосектора России.