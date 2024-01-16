Киев, 16 января, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Американский космический модуль Peregrine, который должен был совершить посадку на Луну, сгорит в атмосфере Земли, вместе с ним сгорит и находящийся на борту флаг Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua».

NASA Kennedy Space Center / NASA/Isaac Watson.

По информации издания, лунный аппарат Peregrine, чья миссия была признана неудавшейся, несёт на борту флаг и карту Украины на металлической пластине, которую разместила украинско-британская компания Spacebit.

Как передавало ИА Регнум, ракета Vulcan стартовала рано утром 8 января с мыса Канаверал, штат Флорида, отправив роботизированный космический корабль к поверхности Луны. Планировалось, что ракета Vulcan с аппаратом Peregrine, оснащенным пятью исследовательскими инструментами NASA, должна была совершить посадку на Луну 23 февраля.

В ходе полёта лунного посадочного модуль Peregrine произошла нештатная ситуация, из-за которой космический аппарат потерял ориентацию в пространстве. Компания-разработчик Astrobotic восстановила связь с лунным посадочным модулем Peregrine. В Astrobotic также уточнили, что из-за сбоя в работе двигательной системы Peregrine теряет топливо. В компании отметили, что её специалисты занимаются решением проблемы и продолжают изучать причины случившегося. Позже стало известно, что неудавшаяся миссия Peregrine завершится 18 января.