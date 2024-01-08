Вашингтон, 8 января, 2024, 23:16 — ИА Регнум. Компания-разработчик Astrobotic восстановила связь с лунным посадочным модулем Peregrine после нештатной ситуации с этим аппаратом, сообщила указанная организация на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Ранее Astrobotic проинформировала о техническом сбое с Peregrine, который потерял ориентацию в пространстве и не смог принять стабильное положение. Аппарат запустили в космос 8 января.

В Astrobotic также уточнили, что из-за сбоя в работе двигательной системы. Peregrine теряет топливо. В компании отметили, что её специалисты занимаются решением проблемы и продолжают изучать причины случившегося.

Представители организации также пообещали делиться сведениями о ситуации с модулем.

Как сообщало ИА Регнум, новейшая американская ракета-носитель Vulcan стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) и вывела Peregrine в открытый космос. Планировалось, что модуль достигнет Луны 23 февраля.

Разработчики установили на Peregrine пять исследовательских инструментов аэрокосмического агентства США (NASA). С их помощью потребуется изучить экзосферу спутника Земли, тепловые свойства и содержание водорода в лунном реголите, а также магнитные поля и радиационную обстановку на небесном теле.