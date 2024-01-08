Вашингтон, 8 января, 2024, 20:35 — ИА Регнум. В ходе полёта лунного посадочного модуль Peregrine произошла нештатная ситуация, из-за которой космический аппарат потерял ориентацию в пространстве. Об этом 8 января сообщила разработавшая модуль компания Astrobotic в соцсети X (ранее Twitter).

(сс) Astrobotic

«К сожалению, произошла аномалия, которая помешала Astrobotic достичь стабильной ориентации по направлению к Солнцу», — говорится в сообщении.

В сообщении речь идёт о солнечных панелях аппарата, которые не удалось должным образом направить на Солнце для получения и хранения энергии, из-за чего судьба лунной миссии оказалась под вопросом.

Уточняется, что сейчас команда специалистов принимает меры для устранения возникшей проблемы и намерена предоставлять новые данные по мере их получения и анализа.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 января в США успешно стартовала ракета-носитель Vulcan с аппаратом Peregrine для посадки на Луну, созданным компанией United Launch Alliance (ULA). Vulcan призвана заменить оснащённую российскими двигателями РД-180 ракету-носителю Atlas V, а также Delta IV и Delta Heavy.

Позднее в этот же день космический аппарат Peregrine вышел на связь. Лунный модуль отправил сигналы спустя несколько минут после отделения от ракеты-носителя.

Peregrine оснащён пятью исследовательскими инструментами NASA и должен прибыть на Луну 23 февраля. В ходе его работы планируется изучить экзосферу естественного спутника Земли, а также тепловые свойства и содержание водорода в лунном реголите, магнитные поля и радиационную обстановку.