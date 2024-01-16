Брюссель, 16 января, 2024, 09:32 — ИА Регнум. Брюссель проводит аудит в отношении предоставленного Украине государствами-членами Евросоюза вооружения. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на осведомлённых дипломатов ЕС.

Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Отмечается, что Брюссель проводит аудит того, сколько вооружений страны-члены Евросоюза предоставили Киеву после начала спецоперации, в ответ на заявления о том, что некоторые страны не отправили столько оружия, сколько могли.

Уточняется, что проверку проводит Европейская служба внешних связей, которая планирует предоставить европейским столицам свои выводы перед саммитом лидеров государств Евросоюза 1 февраля.

По данным газеты, аудиторы будут опираться на материалы, представленные странами-членами в ответ на запросы Европейской службы внешних связей.

Авторы материала, ссылаясь на слова одного из источников, сообщили, что проводимая проверка уже встретила сопротивление со стороны некоторых стран, которые не хотят предоставлять полную информацию.

Издание отметило, что решение начать проверку последовало после требования канцлера ФРГ Олафа Шольца подсчитать и сравнить военные поставки стран ЕС Украине.

Как передавало ИА Регнум, канцлер Германии Олаф Шольц возмутился из-за недостаточной, по его мнению, помощи европейских стран Украине. Он призвал союзников в ЕС усилить поддержку Киева. По мнению журналистов, такие заявления Шольца свидетельствуют о его раздражении ослаблением поддержки Киева западными странами.

Из данных проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики 10 января стало известно, что Запад заметно сократил поставки оружия Киеву в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Согласно этой информации, только Чехия в прошлом году полностью выполнила обязательства перед Украиной.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.