Вашингтон, 14 января, 2024, 05:56 — ИА Регнум. Мир никогда ещё не был настолько близок к началу третьей мировой войны, но предотвратить её возможно. Такое заявление сделал 13 января бывший президент США Дональд Трамп, указав на свою способность предотвратить масштабный военный конфликт, выступая перед сторонниками в штате Айова.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я не думаю, что мы когда-либо подвергались такой опасности развязывания третьей мировой войны, как сейчас. И, как я заявляю в каждой своей речи, я предотвращу третью мировую, я знаю всех этих людей», — сказал Трамп.

Политик отметил, что при правлении администрации сменившего его демократа Джозефа Байдена Соединённые Штаты превратились в слабое и неэффективное государство, с мнением которого не считаются на мировой арене.

Трамп в очередной раз назвал действующего американского лидера Байдена некомпетентным. По словам политика, демократы во главе с Байденом хорошо умеют только фальсифицировать результаты выборов и преследовать своих политических оппонентов.

По мнению Трампа, третья мировая война, начавшись, будет представлять собой нечто отличное от Первой и Второй мировых войн. Экс-президент США указал, что новая война будет гораздо масштабнее и фактически приведёт к уничтожению всего.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент США Трамп раскритиковал организацию ударов по объектам мятежников-хуситов в Йемене. Политик отметил, что операцию в Йемене осуществили люди, оставившие Афганистан, и назвал уход американской армии из Кабула «самым позорным моментом в истории США».

Трамп неоднократно заявлял, что Байден в состоянии устроить третью мировую войну и уничтожить Америку за остающиеся до президентских выборов время. Экс-глава США указал, что американские военные находятся в таких странах, о которых многие из граждане Соединённых Штатов никогда даже не слышали. При этом политик отметил, что он не начал ни одной войны за время своего президентства.