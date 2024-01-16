Москва, 16 января, 2024, 07:51 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая («Единая Россия») заявила, что парламентарии разрабатывают программу, направленную на право декретного отпуска с первого триместра беременности. Об этом депутат рассказала «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Беременность

«Надо поддерживать беременных, думаем над первым триместром беременности. Очевидно, что нам надо сейчас разрабатывать отдельные программы, которые именно на поддержку беременных направлены», — сказала Буцкая.

По её словам, именно первая треть беременности протекает у женщин более сложно, чем заключительные месяцы. Женщины испытывают токсикоз и нуждаются в помощи психолога, добавила депутат.

Кроме того, среди главных задач Госдумы стоит работа по поддержке молодых семей в условиях студенческих общежитий, а также групп присмотра и ухода на их базе, отметила первый зампред комитета ГД по защите семьи.

В настоящее время законодательно предусмотрен отпуск по беременности и родам на тридцатой неделе, а в случае ожидания двойни или более детей — на 28-й неделе. При проживании будущей мамы и работе в загрязнённой радиацией местности электронный лист нетрудоспособности оформляется в 27 недель беременности.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря 2023 года заявил, что в стране нет запрета на проведение абортов. Он также отметил, что знает о позиции религиозных деятелей касательно абортов и понимает её. Руководство России заинтересовано в том, чтобы женщина, узнавшая о своей беременности, приняла решение сохранить ребёнка, подчеркнул Путин.

С 2024 года в России увеличился размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Максимальный размер выплат для работающих родителей составит 49 тысяч рублей в месяц (в 2023 году — 33,2 тысячи рублей). Кроме того, в 2024 году увеличится максимальный размер пособия по беременности и родам. Так, если роды протекали без осложнений, то государство выплатит 565,6 тысячи рублей. При осложнённых родах пособие составит 630,2 тысячи рублей. При многоплодной беременности сумма увеличится до 783,7 тысячи рублей.

Также в 2024 году индексация на уровне 7,5% коснётся и маткапитала. Выплата на первого ребёнка составит почти 631 тысячу рублей и почти 834 тысяч рублей — на второго.