Луганск, 16 января, 2024, 05:31 — ИА Регнум. Экипаж российского разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 «Аллигатор» уничтожил командный пункт ВСУ на направлении Сватово — Кременная в Луганской Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Ка-52 «Аллигатор»

Боевой вылет совершала ударная группа армейской авиации ВКС РФ состоящая из ударно-штурмового Ка-52 и вертолёта поисково-спасательного обеспечения Ми-8.

«В результате выполнения боевой задачи Ка-52 «Аллигатор» применил авиационные средства поражения по командному пункту противника, который был обнаружен разведкой», — уточнили в Минобороны.

После нанесения удара пилоты выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования. По докладам наводчика, все указанные цели были успешно поражены.

Начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной группы с позывным Гранатыч добавил, что поставленная боевая задача выполнена без происшествий.

Как сообщало ИА Регнум, в начале января ударная группа армейской авиации ВС РФ поразила опорные пункты и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении. Удар производился с максимально близкого расстояния неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

ВСУ потеряли одного из самых опытных лётчиков-снайперов, освоивших три типа фронтовых бомбардировщиков Су-24. Отставного генерал-майора авиации Станислава Павловича похоронили в закрытом гробу 13 января во Львове. Одновременно с ним в городе прошли похороны ещё двух офицеров, которые тоже могли иметь отношение к авиации. По предварительным данным экспертов, гибель опытных украинских офицеров произошла в результате массированной атаки со стороны российских войск на военные аэродромы ВСУ.