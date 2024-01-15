Львов, Украина, 15 января, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли одного из самых опытных летчиков-снайперов, освоивших три типа фронтовых бомбардировщиков Су-24. Отставной генерал-майор авиации Станислав Павлович похоронен в закрытом гробу 13 января во Львове, сообщило Воздушное командование «Запад» ВСУ в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ministry of Defense of Ukraine Су-24 ВСУ

Официальная причина смерти не называется, одна из версий — инсульт. Однако одновременно с генералом во Львове прошли похороны ещё двух офицеров, которые тоже могли иметь отношение к авиации. По предварительным данным экспертов, гибель опытных офицеров произошла в результате массированной атаки со стороны российских войск на военные аэродромы Украины.

Из некролога следует, что Павлович начинал карьеру обычным пилотом и дорос до командира бомбардировочного авиационного полка. Был едва ли не единственным украинским генералом, который продолжал летать в 65 лет.

Как сообщало ИА Регнум, с 6 по 12 января 2024 года Вооруженными Силами Российской Федерации было нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал». Уничтожались объекты военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющие производство, модернизацию и ремонт самолетов, беспилотных летательных аппаратов, бронетехники, пусковых установок ракетных комплексов и артиллерийских систем. Также, по данным Минобороны, поражались пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.

Комплекс 9-А-7660 «Кинжал» с гиперзвуковой ракетой и самолетом-носителем МиГ-31 разработан в 2000–2010-е годы коломенским КБ машиностроения совместно с РСК «МиГ». В основу легла аэробаллистическая ракета 9М723 «Искандера-М» — компактный снаряд, который несет разные типы боевых частей и может запускаться на любой высоте и при любой начальной скорости носителя.

Впервые этот воздушный ракетный комплекс, не имеющий аналогов в мире, заступил на постоянное боевое дежурство в августе 2022 года. Но ещё в начале марта 2018 года о «Кинжалах» стало известно из выступления российского президента Владимира Путина перед Федеральным собранием. «Кинжал» до сих пор остается одной из самых закрытых систем в арсенале российской армии.

Так, 8 января ВКС России в очередной раз нанесли удар по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, где размещены фронтовые бомбардировщики Су-24М — носители крылатых ракет Storm Shadow/SCALP EG.

Удары Вооружённых сил России по военным объектам на территории Украины шокировали членов НАТО, заявил 12 января аналитик и главный редактор портала The Duran Александер Меркурис. Отметив, что за последние три недели ВС РФ совершено три больших чрезвычайно разрушительных атаки, эксперт подчеркнул: украинская система противовоздушной обороны понесла после российских ударов непоправимый ущерб.

Удары ракетами «Кинжал», которые по объектам военно-промышленного комплекса Украины наносят российские военные, уничтожая их, серьёзно ухудшат ситуацию с боеприпасами в Вооружённых силах Украины (ВСУ), считает американский журнал Military Watch Magazine (MWM).