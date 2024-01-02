Красный Лиман, ДНР, 2 января, 2024, 06:27 — ИА Регнум. Российские экипажи разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» атаковали позиции украинских боевиков на краснолиманском участке фронта, сообщили 2 января в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Ка-52 «Аллигатор»

«Ударная группа армейской авиации поразила опорные пункты и живую силу противника на краснолиманском направлении», — уточнили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что удар производился с максимально близкого расстояния неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января в Минобороны РФ проинформировали о потерях ВСУ за минувшие сутки на краснолиманском направлении. Так, противник потерял до 200 военных, один танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-20.

В новогоднюю ночь экипажи штурмовиков Су-25 ВКС РФ ударили неуправляемыми ракетами С-8 и поразили живую силу, легкобронированную технику противника на краснолиманском направлении. После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный манёвр с отстрелом ложных тепловых целей и вернулись без происшествий на аэродром базирования.