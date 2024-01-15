Давос, Швейцария, 16 января, 2024, 00:55 — ИА Регнум. Мирный саммит по Украине в Швейцарии без участия российских представителей стал очередной тратой времени, он не приведёт к конкретным результатам, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

«Мирный саммит по Украине в Швейцарии, если он предполагается без участия России — очередная бесполезная трата времени и прогнозируемо безрезультативная инициатива. Выраженная готовность Швейцарии его организовать скорее «дань по инерции» общезападному тренду, но всё более уходящему», — сказал политик в ходе беседы с «РИА Новости».

Слуцкий напомнил слова швейцарского министра иностранных дел Иньяцио Кассиса о том, что Россия должна быть включена в переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине, поскольку другой альтернативы нет. Такая точка зрения далеко не единственная, подчеркнул глава ЛДПР.

По его словам, так называемая «формула мира» главы киевского режима Владимира Зеленского с установлением реального мира не имеет ничего общего. Его мертворождённый план не учитывает ни мнение жителей Донбасса, ни текущую ситуацию на фронте, добавил Слуцкий.

Если на Западе действительно хотят мирного саммита, то необходимо прекратить финансовую и военную поддержку Украины, заключил политик.

Как сообщало ИА Регнум, 15 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что состоявшиеся в Давосе переговоры представителей 83 стран по так называемой «формуле мира» Зеленского являются разговорами ради разговоров. Результата у таких переговоров не может быть хотя бы потому, что в них не участвует Россия, сказал он.

Китай не отправил своего представителя для обсуждения «формулы Зеленского» ни в Швейцарию, ни на Мальту, где такая же встреча состоялась ранее. В офисе главы киевского режима подчеркнули, что для Украины якобы очень важно участие максимально широкого круга стран, в том числе и КНР.

Так называемую «формулу мира» глава киевского режима представил в ноябре 2022 года. Она предполагает в том числе возвращение в состав Украины регионов, которые вышли из её состава в 2022 году. В Москве эти требования Киева считают неадекватными и нереалистичными.