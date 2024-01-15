Кабмин не рассматривает запрет экспорта бензина из-за аварии у «Лукойла»
СМИ: власти РФ не рассматривают запрет экспорта бензина из-за аварии у «Лукойла»
Москва, 15 января, 2024, 22:42 — ИА Регнум. Российское правительство на данный момент не рассматривает возможность запрета экспорта бензина, в том числе из-за прекращении работы одной установки на Нижегородском НПЗ. Об этом ТАСС сообщил источник в кабмине.
«Такая мера не обсуждается и не рассматривается», — сказал изданию источник.
При этом СМИ ранее сообщали, что якобы власти рассматривают возможность запрета экспорта бензина из-за остановки работы одной установки на Нижегородском НПЗ.
По заверениям Минэнерго для продолжения бесперебойного обеспечения топливом внутреннего рынка на время ремонта Нижегородского НПЗ «Лукойла» приняты все меры.
Товарные запасы составляют почти 2 млн тонн, что более чем достаточно для удовлетворения спроса.
Как сообщало ИА Регнум, на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Нижегородской области 12 января временно остановили работу одной установки.
«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» ― одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в России, выпускающее автомобильное, авиационное и дизельное топливо, нефтебитумы, парафины и другую продукцию.
Специалисты прилагают усилия для скорейшего восстановления нормального производственного режима предприятия.