Москва, 15 января, 2024, 22:42 — ИА Регнум. Российское правительство на данный момент не рассматривает возможность запрета экспорта бензина, в том числе из-за прекращении работы одной установки на Нижегородском НПЗ. Об этом ТАСС сообщил источник в кабмине.

«Такая мера не обсуждается и не рассматривается», — сказал изданию источник.

При этом СМИ ранее сообщали, что якобы власти рассматривают возможность запрета экспорта бензина из-за остановки работы одной установки на Нижегородском НПЗ.

По заверениям Минэнерго для продолжения бесперебойного обеспечения топливом внутреннего рынка на время ремонта Нижегородского НПЗ «Лукойла» приняты все меры.

Товарные запасы составляют почти 2 млн тонн, что более чем достаточно для удовлетворения спроса.

Как сообщало ИА Регнум, на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Нижегородской области 12 января временно остановили работу одной установки.

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» ― одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в России, выпускающее автомобильное, авиационное и дизельное топливо, нефтебитумы, парафины и другую продукцию.

Специалисты прилагают усилия для скорейшего восстановления нормального производственного режима предприятия.