Москва, 2 ноября, 2023, 18:19 — ИА Регнум. И в США, и в Европейском союзе прекрасно понимают, что «формула мира», предложенная главой киевского режима Владимиром Зеленским, — это попытка выдать желаемое за действительное, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Об этом он заявил 2 ноября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что в ходе телефонного разговора с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном украинская сторона согласилась с необходимостью провести дополнительную встречу с западными союзниками для консультаций по украинской «формуле мира».

Как заметил Мухин, необходимость дополнительных консультаций объясняется тем, что прошедшая на Мальте третья встреча советников по нацбезопасности по украинской «формуле мира» не имела никакого результата.

«Всё дело в том, что пресловутая «формула мира» — это попытка навязать России капитуляцию, — сказал Мухин. — Достаточно взглянуть на поле боя, чтобы понять, что это неуместно. Можно сколько угодно представлять себе, что Россия проигрывает, но формула мира Зеленского — это попытка выдать желаемое за действительное. Стороны это прекрасно понимают, но признаться в этом не могут, потому что иначе они потеряют лицо. А Зеленский — должность и, возможно, жизнь».

По его словам, ситуация тупиковая. Западные союзники киевского режима были и остаются пленниками собственных предубеждений и заблуждений, хотя им следовало бы более внимательно отслеживать реальную ситуацию в экономике и политике и военном деле.

«Однако Украина будет готова похоронить эту формулу только тогда, когда Зеленский уйдёт от власти. И тогда эта формула, как по волшебству, исчезнет», — убеждён политолог.

Поэтому, как полагает Мухин, Вашингтон сейчас находится в поиске политической фигуры, которая могла бы заменить Зеленского, который сам себе запретил вести переговоры с Россией.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Ермака, в дополнительной консультативной встрече примут участие советники по национальной безопасности США, Великобритании, Франции и Германии.

«Формулу мира» Зеленский выдвинул осенью 2022 года на саммите G20. В частности, она предполагает «восстановление территориальной целостности» Украины, вывод российских войск, освобождение пленных по формуле «всех на всех» и ряд других позиций.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту формулу американской методичкой по разжиганию конфликта в Европе.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что эту «формулу мира» абсолютно невозможно реализовать.