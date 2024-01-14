Давос, Швейцария, 14 января, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Россию необходимо включить в дискуссию о мирном урегулировании на Украине. Об этом заявил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис.

Hannes P Albert/Global Look Press Иньяцио Кассис

«Тем или иным способом мы должны включить России в процесс. Не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать своё слово», — заявил Кассис.

Встреча с представителями СМИ проходила в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе, где обсуждали так называем «формулу мира» главы киевского режима Владимира Зеленского.

Зеленский на саммите G20 в ноябре 2022 года выдвинул «мирный план» из десяти пунктов. Концепция предполагала восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение пленных по формуле «всех на всех» и ряд других условий.

Как ранее сообщало ИА Регнум, официальный представитель российского МИД Мария Захарова называла формулу американской методичкой по разжиганию конфликта в Европе, а министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что её абсолютно невозможно реализовать.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень странным факт обсуждения «формулы» Зеленского по урегулированию конфликта без участия российской стороны. Представитель Кремля отметил, что план не содержит в себе никаких серьёзных предложений, а лишь ещё раз подтвердила звучавший отказ Киева от мирных переговоров с Россией.

В беседе с ИА Регнум гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что и в США, и в ЕС понимают, что «формула мира» Зеленского — попытка выдать желаемое за действительное.