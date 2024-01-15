Тель-Авив, Израиль, 15 января, 2024, 22:00 — ИА Регнум. Министр обороны Израиля Йоав Галант 15 января в обращении к нации объявил об окончании этапа интенсивных военных действий на севере сектора Газа и анонсировал завершение интенсивных боёв на юге анклава в скором времени, сообщает The Times of Israel.

Avi Ohayon / Government Press Office of Israel

«В начале боевых действий мы обозначили временные рамки и дали понять, что этап интенсивных наземных манёвров в секторе Газа продлится около трёх месяцев. На севере анклава этот этап завершился», — сказал он.

Также Галант анонсировал скорое завершение интенсивных боёв и на юге сектора Газа.

Как передавало ИА Регнум, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее 15 января заявил, что США ведут с Израилем переговоры на тему возможного снижения интенсивности боевых действий в секторе Газа. По его словам, Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) также необходимо снизить интенсивность артиллерийских обстрелов и авиаударов.

Ранее портал Axios со ссылкой на собственные источники сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отказываясь следовать рекомендациям США по ситуации в секторе Газа, разочаровал президента США Джозефа Байдена и американскую администрацию. Дополнительным поводом для раздражения в Белом доме стало нежелание Нетаньяху обсуждать план действий завершения военной операции в Газе, отметили источники издания.