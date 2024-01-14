Вашингтон, 15 января, 2024, 01:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отказавшись следовать рекомендациям Соединённых Штатов Америки по ситуации в секторе Газа, вызвал разочарование со стороны американского президента Джо Байдена, сообщил портал Axios со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА Регнум Нетаньяху и Байден

«Ситуация плохая, мы застряли. Терпение президента заканчивается», — рассказал Axios один из высокопоставленных американских чиновников на условиях анонимности, отметив тенденцию израильских властей продолжать отказывать Вашингтону в доступе палестинской администрации к замороженным налоговым доходам.

Кроме того, нежелание Нетаньяху всерьёз обсуждать планы действий после завершения военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа и растущая интенсивность боевых действий стали дополнительным поводом для раздражения в Белом доме.

Как передавало ИА Регнум, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции 9 января заявил, что Биньямин Нетаньяху заверил его в отсутствии у Израиля планов выселять палестинцев из сектора Газа. Также, по словам Блинкена, ему удалось согласовать с израильским руководством план оценочном миссии ООН, благодаря реализации которой у палестинцев после завершения конфликта появится возможность безопасно вернуться в свои дома на севере Газы.