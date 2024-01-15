Москва, 15 января, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский, отказавшийся от участия в президентских выборах, выехал из России в Германию, сообщила 15 января пресс-служба партии.

«Григорий Явлинский поехал на медицинское обследование в Германию. В 2019 году ему сделали операцию на позвоночнике в одной из немецких клиник, и теперь с определённой периодичностью ему надо проходить обследование», — рассказали «РИА Новости» в партии.

Также в пресс-службе уточнили, что Явлинский вернётся в Россию в начале февраля.

Ранее в СМИ появилась информация, что сооснователь «Яблока» был замечен в аэропорту Шереметьево, садящимся на рейс в Стамбул.

Как передавало ИА Регнум, 23 декабря стало известно, что Григорий Явлинский не будет участвовать в выборах президента РФ в 2024 году. Ранее он заявлял, что пойдёт на выборы, если россияне инициативно соберут 10 млн подписей за его выдвижение.

В октябре президент России Владимир Путин провёл встречу с Явлинским. В пресс-службе «Яблока» тогда заявили, что главным предметом обсуждения стала возможность прекращении огня в зоне украинского конфликта. Также на встрече обсуждались проблемы российской экономики в условиях фрагментации мировой экономической системы.

Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. Впервые голосование на президентских выборах продлится три дня. С 25 февраля по 14 марта пройдёт досрочное голосование.