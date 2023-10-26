Москва, 26 октября, 2023, 20:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский провели встречу, сообщили 26 октября в пресс-службе партии.

Сергей Гунеев/РИА Новости Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский

«26 октября 2023 г. состоялась встреча Григория Явлинского с президентом Владимиром Путиным», — сказано в сообщении, размещённом в официальном Telegram-канале партии.

В пресс-службе уточнили, что главным предметом обсуждения стала возможность прекращении огня в зоне конфликта. Основатель «Яблока» призвал начать соответствующие переговоры и выразил готовность участвовать в них, заявили в партии.

Также в пресс-службе отметили, что на встрече обсуждались проблемы российской экономики «в условиях фрагментации мировой экономической системы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов отказался комментировать эти сообщения «Яблока».