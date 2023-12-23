Москва, 23 декабря, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский не будет участвовать в выборах президента РФ в 2024 году. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе партии.

Александр Щербак/ТАСС Григорий Явлинский

«Вероятно, Григорий Алексеевич не будет участвовать», — приводит «РИА Новости» слова представителя пресс-службы.

Отмечается, что на сегодняшний день количество подписей за выдвижение Явлинского составляет около 1,3 млн. При этом в партии подчеркнули, что сами не собирали подписи, это общественный сбор.

Ранее Явлинский заявлял, что пойдёт на выборы, если россияне инициативно соберут 10 млн подписей за его выдвижение.

Как передавало ИА Регнум, в октябре президент России Владимир Путин провёл встречу с Явлинским. В пресс-службе «Яблока» заявили, что главным предметом обсуждения стала возможность прекращении огня в зоне украинского конфликта. Также на встрече обсуждались проблемы российской экономики в условиях фрагментации мировой экономической системы.

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова 23 декабря сообщила, что число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты уже составило 29 человек.

Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. Впервые голосование на президентских выборах продлится три дня. С 25 февраля по 14 марта пройдёт досрочное голосование.