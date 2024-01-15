Климовский район, Брянская область, 15 января, 2024, 19:27 — ИА Регнум. ВСУ 15 января село Сушаны в Брянской области, пострадавших в результате обстрела не было, но несколько зданий получили повреждения и было нарушено энергоснабжение, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украинские террористы обстреляли село Сушаны Климовского района. Пострадавших нет. По предварительным данным, в результате обстрела частично повреждены несколько административных зданий, нарушено энергоснабжение», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Сотрудники экстренных и оперативных служб находятся на месте происшествия, а работники аварийных бригад уже приступили к восстановительным работам, добавил Богомаз.

Как передавало ИА Регнум, 10 января Богомаз сообщал, что ВСУ обстреляли два населённых пункта в Брянской области — сёла Лемешовка и Азаровка. Пострадавших не было. В результате обстрелов были повреждены три жилых дома, хозяйственные постройки, производственное помещение и административное здание сельхозпредприятия.

9 января Богомаз проинформировал, что над территорией Брянской области силы ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа. Пострадавших в результате атаки не было.

15 января глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что беспилотник ВСУ обстрелял автомобиль скорой помощи в районе Лисичанска. Водитель получил ранения различной степени тяжести и находится в больнице, автомобиль сильно повреждён и больше не может быть использован в работе, отметила она.