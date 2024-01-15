Москва, 15 января, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Вторая смена осталась только в 15% российских школ, третью ликвидировали, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов президенту страны Владимиру Путину в ходе рабочей встречи.

«Программа строительства школ у нас идёт по плану. Это нам позволило ликвидировать третью смену. На сегодняшний день у нас порядка 15% вторая смена», — пояснил Кравцов.

Министр добавил, что не выбиваются из графика и работы по капитальному ремонту российских школ.

«Благодаря вашей поддержке программа и капитального ремонта, и строительства новых школ идёт по плану, без сбоев. Никакие санкции не могут этому помещать. У нас ежегодно капитально ремонтируется 1,5 тыс. школ. И ваше поручение о ремонте 7,3 тыс. школ будет выполнено в срок», — заверил министр.

Кроме того, школы, в том числе и сельские, оснащают новым оборудованием. 1,3 тыс. российских школ оснастят до конца 2024 года, добавил Сергей Кравцов.

«Вместе с тем создано 17 тысяч точек роста, 360 кванториумов»,— рассказал Кравцов.

Педагогическое образование стало более престижным, подчеркнул на встрече с президентом министр.

«Сегодня педагогическое образование второе по популярности. На 100 тыс. заявлений в этом году было подано больше чем в прошлом. Тем более, сейчас уже есть изменения в законе, когда студенты четвёртых курсов уже могут работать в школе и сегодня более 50 тыс. студентов уже работают в школе», — уточнил Сергей Кравцов.

Успешно интегрируются в российскую систему образования и новые регионы страны, рассказал глава Минпросвещения.

«Те, ко учатся дистанционно по понятным причинам, они учатся в нашей российской информационной системе. В каждой школе и уже в колледжах вводим советников директоров. Обеспечиваем школы горячим питанием. Поставили художественную литературу — 1 млн 300 тыс. экземпляров»,— подытожил министр.

Как сообщало ИА Регнум 25 декабря, Минпросвещения с 2024 года вернёт уроки труда в российские школы. Сергей Кравцов уточнил, что Владимир Путин уже подписал соответствующий закон.