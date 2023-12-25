Москва, 25 декабря, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Со следующего учебного года в российские школы вернётся предмет «труд». Об этом 25 декабря сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Известия/Кристина Кормилицына

«Президент уже подписал закон, мы возвращаем предмет «труд», — сказал министр в интервью телеканалу «Россия-24».

Как уточнил Кравцов, это очень важно, идёт подготовка и оснащение кабинетов.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре в Государственную думу внесли поправку к законопроекту об обязательном уроке труда в начальных и средних классах. В числе внесённых поправок также говорилось о запрете на использование телефонов в школах даже для связанных с образованием целей.

При этом 20 июля Госдума приняла в третьем чтении закон о трудовом воспитании. Документ вносит поправки в закон «Об образовании». Из документа исключили положение о запрете привлекать школьников к труду без согласия родителей.