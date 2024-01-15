Москва, 15 января, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Количество учителей естественных наук уменьшается в российских школах. На это президент РФ Владимир Путин указал в ходе встречи с министром просвещения Сергеем Кравцовым, сообщает 15 января пресс-служба Кремля.

Артем Житенев/РИА Новости

По словам Кравцова, в России есть прекрасные, современные школы, каких нет в других странах мира. Конечно, качество образования зависит от учителя, добавил он.

«Количество учителей сокращается. По математике, физике, информатике», — высказал свою обеспокоенность Путин.

Кравцов отметил, что количество учителей русского языка, логопедов, дефектологов «чуть-чуть увеличилось», при этом педагогическое образование вышло на второе место по популярности. По его словам, молодёжь идёт в педагогические вузы, конкурс на некоторые специальности доходит до десяти человек на место.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что учителей следует оградить от неправомерного вмешательства в их жизнь в информационном пространстве. При этом он отметил, что одними запретами эту проблему не решить.