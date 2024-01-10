Москва, 10 января, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Де-факто по-прежнему существует юридически закрепленный отказ Киева от переговоров с Россией. Об этом 10 января заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Максим Гучек / БелТА/TASS

«По каким-то мирным процессам — здесь по-прежнему пустота», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Представитель Кремля добавил, что Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и поэтому продолжает специальную военную операцию.

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