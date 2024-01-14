Москва, 14 января, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт первое мероприятие в рамках предвыборной кампании на следующей неделе. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Алексей Сухоруков/РИА Новости

У главы государства в ближайшие дни намечены совещания с правительством и с Советом безопасности. Будут и международные контакты.

Пресс-служба президента пока официально не объявляла его график на следующую неделю.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 7 декабря Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что от результатов президентских выборов будет зависеть успешность ответа на новые вызовы, а также будущий вектор развития России.

ЦИК приняли решение провести трёхдневное голосование с 15 по 17 марта 2024 года. Многодневные выборы президента состоятся в России впервые. Самовыдвиженцы на выборах главы государства должны подать документы в ЦИК до 27 декабря, кандидаты от партий — до 1 января 2024 года, уточняла председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

В поддержку действующего главы государства собрали свыше 1,8 млн подписей. В выборах он примет участие как самовыдвиженец. Об этом Путин рассказал 8 декабря на церемонии вручения наград в Кремле.