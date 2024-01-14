Москва, 14 января, 2024, 13:13 — ИА Регнум. В «Яндекс. Музыке» появились новые песни зарубежных музыкантов, заявивших о прекращении бизнеса в России после начала специальной военной операции. Как стало известно 14 января, в сервисе можно найти композиции, выпущенные после февраля 2022 года.

Антон Белицкий/ТАСС

Алгоритм подбора музыки «Моя волна» выдаёт, к примеру, песни из нового альбома группы Rammstein от 29 апреля 2022 года, победителей «Евровидения-2021» Måneskin от 20 января 2023 года, трек Harry’s House английского певца Гарри Стайлза, выпущенный 20 мая 2022 года, и другие. Рекомендованные композиции при этом отображаются с официальными обложками, но без указания выпускающего лейбла. Вместо это указано, что трек «загружен пользователем».

Однако найти такие песни в обычном поиске невозможно, они появляются только в «Моей волне».

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в Роскомнадзор с просьбой принять меры из-за появления русофобской песни «Горит москаль» украинской группы Never Too Late на «Яндекс. Музыке». Тогда парламентарий отметил, что это уже не первый подобный случай. Позднее, в июле, в пресс-службе «Яндекса» сообщили, что музыкальный сервис будет проверять все композиции перед загрузкой.