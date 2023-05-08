Москва, 8 мая, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Александр Хинштейн попросил Роскомнадзор принять меры из-за появления очередной провокационной русофобской песни «Горит москаль» украинской группы Never Too Late на сервисе «Яндекс. Музыка», об этом депутат сообщил 8 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

«Своеобразный подарок от «Яндекс. Музыки» накануне 9 мая: песня «Горит москаль» в исполнении украинской группы. Уже обратился в Роскомнадзор с просьбой принять меры. Это уже не первый случай подобных выходок, которые руководство «Яндекса» именует «техническими сбоями», — написал Хинштейн в своём Telegram-канале.

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Ранее в апреле 2023 года пользователи «Яндекс. Музыки» сообщили о появлении на платформе трека «Бавовна», автор которой — рэпер Скруджи — в тексте композиции открыто призвал к насилию над русскими. «Россия должна гореть», — несколько раз повторяется в песне. Представители «Яндекс. Музыки» позднее сообщили об удалении трека.

При этом пользователи сервиса сообщают, что значительное число провокационных и русофобских произведений остаются доступными для прослушивания. Кроме того, присутствуют на платформе песни и альбомы исполнителей, делавших антироссийские заявления и выступавших против проведения специальной военной операции.

Глава рабочей группы Общественной палаты России по защите прав пользователей сети Интернет Александр Малькевич в комментарии для ИА REGNUM ранее заявил, что представители палаты попросят Следственный комитет России разобраться с проукраинским контентом на «Яндекс. Музыке».