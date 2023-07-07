Москва, 7 июля, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Сервис «Яндекс. Музыка» будет проверять треки перед их загрузкой. Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что Ассоциация музыкальной индустрии (АМИ) и «Яндекс Музыка» разработали рекомендации для контента на музыкальных сервисах.

«Рекомендации касаются работы с опасным или неприятным контентом и должны помочь стриминговым сервисам создать комфортную и безопасную среду для слушателей», — говорится в сообщении.

В компании рассказали, что контент будет проверяться на соответствие правилам в два этапа: сначала с помощью технологий машинного обучения, а затем вручную.

Такая система также использоваться для выявления контента на чувствительные темы, который может вызвать дискомфорт у слушателей. Кроме того, она позволит определить контент для взрослых и маркировать его соответствующим значком.

Отмечается, что контент в зависимости от его характера может быть отмечен специальными знаками, исключён из рекомендаций или удалён с сервиса.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в мае депутат Госдумы Александр Хинштейн попросил Роскомнадзор принять меры из-за появления на сервисе «Яндекс. Музыка» очередной провокационной русофобской песни «Горит москаль» украинской группы Never Too Late.

В апреле 2023 года пользователи «Яндекс. Музыки» сообщили о появлении на платформе трека «Бавовна», автор которой — рэпер Скруджи — в тексте композиции открыто призвал к насилию над русскими. «Россия должна гореть», — несколько раз повторяется в песне. Представители «Яндекс. Музыки» позднее сообщили об удалении трека.