Москва, 14 января, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Российский поэт и публицист Лев Рубинштейн скончался в возрасте 76 лет, сообщила 14 января его дочь Мария.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня», — написала она на странице в «Живом Журнале».

О госпитализации Рубинштейна, которого сбила машина в Москве, стало известно 9 января. Поэта доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в крайне тяжёлом состоянии и провели операцию. Рубинштейна погрузили в лечебный сон.

Позже стало известно, что водитель Volkswagen Polo не уступил дорогу поэту и сбил его. Личность автомобилиста установили. Он 19 раз нарушил правила дорожного движения за 2023 год. В отношении водителя возбудили уголовное дело.

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Рубинштейн 12 января находился в глубокой коме, его состояние врачи оценили как крайне тяжёлое. Его подключили к ИВЛ.

Лев Рубинштейн родился 19 февраля 1947 года в Москве. Детство провёл в Мытищах. Окончил филологический факультет Московского государственного заочного педагогического института, долгое время работал библиотекарем в институте.

Литературой начал заниматься в конце 1960-х годов. Рубинштейн разработал свой собственный жанр — стихи на карточках. Стал одним из основоположников и лидеров московского концептуализма. Он стал лауреатом литературной премии «НОС-2012» за книгу «Знаки внимания». Его произведения с 70-х годов прошлого века публикуют во многих странах мира.

В 1999 году Рубинштейн стал лауреатом премии Андрея Белого. Эссеистика Рубинштейна входила в шорт-лист Пушкинской премии фонда А. Тепфера (2004 год). В 2006 году поэта отметили грантом М. Б. Ходорковского «Поэзия и свобода».