Москва, 9 января, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве. Он находится в тяжёлом состоянии в институте Склифосовского, сообщил 9 января Telegram-канал «112».

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Лев Рубинштейн

«У него множественные переломы, отёк мозга, повреждения внутренних органов», — говорится в сообщении.

По данным источника, ДТП произошло на улице Образцова.

Доставленному в больницу 76-летнему поэту провели сложнейшую операцию, медики борются за его жизнь.

О госпитализации поэта Льва Рубинштейна, которого сбила машина в Москве, стало известно 9 января. Поэт и журналист Игорь Иртеньев сообщил, что Рубиншнейн находится в институте Склифосовского, где ему провели операцию. Информацию о госпитализации также подтвердила дочь астрофизика Кронида Любарского Вероника. При этом журналистка Мария Слоним заявила, что после операции поэта погрузили в лечебный сон.

Лев Рубинштейн родился в Москве. Детство он провёл в подмосковных Мытищах. Окончил филологический факультет Московского государственного заочного педагогического института, долгое время работал библиотекарем в институтской библиотеке.

Литературой он начал заниматься в конце 1960-х годов. Рубинштейн разработал свой собственный жанр — стихи на карточках. Стал одним из основоположников и лидеров московского концептуализма.

Поэт, обозреватель и общественный деятель является членом союза писателей, обладателем престижных литературных премий. В частности, он стал лауреатом литературной премии «НОС-2012» за книгу «Знаки внимания». Его произведения с 70-х годов прошлого века публикуют во многих странах мира.