Москва, 11 января, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили против водителя, сбившего на севере Москвы публициста и поэта Льва Рубинштейна. Об этом стало известно 11 января.

РИА Новости/Владимир Трефилов Поэт и публицист Лев Рубинштейн

«Авария произошла на улице Образцова 8 января. Водитель Volkswagen Polo не уступил дорогу поэту, который её переходил, и сбил его. Личность автомобилиста уже установлена. Мера пресечения ему пока не избиралась», — сообщил источник телеканала РЕН ТВ.

Как сообщало ИА Регнум, ДТП произошло около 12:00 мск. После столкновения Рубинштейна доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в крайне тяжёлом состоянии и провели операцию. Владелец автомобиля, наехавшего на поэта, 19 раз нарушил правила дорожного движения за 2023 год.

Рубинштейн — поэт, обозреватель и общественный деятель, член союза писателей. Стал лауреатом литературной премии «НОС-2012» за книгу «Знаки внимания», его произведения с 70-х годов публикуются в странах мира.