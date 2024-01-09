Москва, 9 января, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Владелец автомобиля, наехавшего на публициста и поэта Льва Рубинштейна, 19 раз нарушил правила дорожного движения за 2023 год. Об этом 9 января сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.

Сергей Лантюхов/ИЗВЕСТИЯ

Наезд на 76-летнего поэта произошёл 8 января на улице Образцова в районе дома 9, когда водитель автомобиля не снизил скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом.

«По предварительным данным, за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числится 19 эпизодов нарушений ПДД», — говорится в сообщении.

Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

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Как передавало ИА Регнум, ранее 9 января поэт и журналист Игорь Иртеньев сообщил, что Рубинштейна после ДТП госпитализировали в тяжёлом состоянии. Журналистка Мария Слоним заявила, что после проведённой операции поэта погрузили в медикаментозный сон.

Ранее в этот же день стало известно, что Рубинштейн находится в тяжёлом состоянии в институте Склифосовского. По данным СМИ, у публициста множественные переломы, отёк мозга и повреждения внутренних органов. Врачи борются за его жизнь.

Рубинштейн — поэт, обозреватель и общественный деятель, член союза писателей и обладатель престижных литературных премий. Так, он стал лауреатом литературной премии «НОС-2012» за книгу «Знаки внимания». Его произведения с 1970-х годов публикуют во многих странах мира.