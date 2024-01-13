Тайбэй, 13 января, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Лидер правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ победил на выборах главы администрации острова. Об этом 13 января говорится в сообщении тайваньской центральной избирательной комиссии.

TASS

По данным ЦИК острова, за Лай Циндэ отдали свои голоса 40,05% избирателей. За представителя главной оппозиционной партии острова Гоминьдан Хоу Юи отдали 33,49% проголосовавших, за председателя центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ — 26,46%.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 13 января Лай Циндэ заявил о победе на выборах главы администрации острова. Он пообещал внимательно изучить программы и позиции своих оппонентов по выборам и внести в свою политическую программу то, что принесёт благо жителям острова и его развитию.

Избранный глава администрации Тайваня также заявил, что Тайвань заинтересован в диалоге с материковым Китаем с выдерживанием паритета. Он также призвал Пекин признать «новую ситуацию» в Тайваньском проливе.

Ранее в этот же день кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи, выступающий за диалог с Китаем, признал поражение на выборах. Он также поздравил Лай Циндэ с победой.

Профессор Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета Чжао Хунвэй 13 января заявил, что материковый Китай всё больше склоняется к воссоединению с Тайванем из-за усиления Вашингтоном подрывной деятельности на острове. Эксперт добавил, что ни США, ни Япония никогда не согласятся на полное воссоединение острова с материком.