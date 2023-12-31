Пекин, 31 декабря, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Тайвань и Китай обязательно воссоединятся так, как это обусловлено исторической необходимостью, заявил председатель КНР Си Цзиньпин 31 декабря в новогоднем обращении к китайскому народу. Выступление транслировал китайский новостной портал ifinance․ifeng.com.

Иван Шилов ИА Регнум Си Цзиньпин

«Соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны объединиться, чтобы разделить великую славу национального возрождения», — сказал он.

Телекомпания NBC News 21 декабря сообщила, что во время ноябрьского саммита в Сан-Франциско прибывший туда Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом прямо заявил, что Китай будет добиваться воссоединения с Тайванем. Он не назвал сроки, но подчеркнул, что не собирается применять силу.

Руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Карнеев 21 декабря в беседе с ИА Регнум сообщил, что на Тайване в 2024 году пройдут выборы президента. По его данным, больше всего шансов победить у кандидатов от правящей Демократической прогрессивной партии Лая Циндэ и от оппозиционного «Гоминьдана» Хоу Юи.

Лай Циндэ неоднократно заявлял, что нет смысла объявлять о независимости Тайваня, хотя остров и так фактически является независимым, но в случае её официального оформления Китай пригрозил применить силовые меры. Хоу Юи, как и Пекин, придерживается принципа единого Китая, но в случае его победы на выборах, как считает российский эксперт, не стоит ожидать воссоединения.

Карнеев напомнил, что «Гоминьдан» поддерживает объединение не так, как на материковом Китае, где настаивают на принципе «одно государство — две системы». Политолог также указал на то, что эта партия была правящей с 2008 по 2016 год, но ни разу не призвала к переговорам о воссоединении.