Киев, 27 декабря, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Запад рекомендует киевским властям не рассчитывать на членство в Североатлантическом альянсе. Об этом в интервью телеканалу «Прямой» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

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Он уточнил, что «негативные сигналы», в частности, поступают от США и Германии. Вашингтон и Берлин пытаются донести до Киева идею о том, что Украине не надо претендовать на приглашение в НАТО в ближайшее время, и кардинальных изменений в позиции США и союзников ждать не стоит.

«В плане того, что: «Не претендуйте сейчас на приглашение в Вашингтоне». Приблизительно так говорят нашей власти», — сказал бывший дипломат.

Он считает, что шансы Украины на членство в НАТО малы.

Как сообщало ИА Регнум, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания глав МИД стран — участниц НАТО 27 ноября заявил, что полноценное членство Украины невозможно во время вооружённого конфликта.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о необходимости принять Украину в блок без утраченных территорий. По его мнению, такой шаг уменьшил бы угрозу конфликта между Россией и НАТО.

В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский назвал беспочвенными предположения о том, что Украина могла бы вступить в НАТО только с теми территориями, которые сейчас находятся под её контролем. При этом политик не уверен, что Украина когда-нибудь станет членом Североатлантического альянса, но подчеркнул, что страна хочет в НАТО.

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что вступление Украины в НАТО в любом виде неприемлемо для России, так как это представляет серьёзную угрозу для безопасности страны. Она напомнила, что российская сторона с 2008 года, когда альянс впервые пообещал Киеву членство, постоянно разъясняет свою позицию, которая остаётся неизменной.