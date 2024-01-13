Киев, 13 января, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилл Буданов больше не говорит о захвате Крыма, заявил 13 января киевский политолог Дмитрий Корнейчук. По его словам, ещё полгода назад Буданов говорил абсолютно противоположные вещи и рассказывал про наступление, про планы, про то, что украинские войска придут в Крым.

Иван Шилов ИА Регнум Кирилл Буданов

«Риторика поменялась, теперь рассказывают противоположные, что никто никуда не может продвинуться, что у россиян большое количество дронов, минных полей», — заявил политолог в эфире YouTube-канала «Да, это так».

По словам Корнейчука, таким образом общественность готовят к заморозке украинского конфликта, объясняя при этом, что Украина может не выдержать длительного противостояния из-за масштабного превосходства России.

Как сообщало ИА Регнум, Буданов неоднократно заявлял о причастности Киева к нападениям на известных россиян, угрожал терактами и атаками. Одним из самых громких его заявлений стали слова о том, что Киев «убивал и будет убивать русских» в любой точке мира, пока Украина не победит. Буданов угрожал России новыми терактами на территории Крыма, озвучив намерение уничтожать на полуострове «всё российское», после чего призвал перенести боевые действия на территорию РФ.

Вследствие всего этого в декабре 2023 года МВД России объявило начальника ГУР в розыск. Статья не уточнялась. Постановлением Басманного суда Москвы в отношении Буданова избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Срок исчисляется с момента его экстрадиции на территорию России либо с момента его задержания в стране. Следственные органы обвинили главу ГУР Украины в 104 терактах.