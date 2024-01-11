Вашингтон, 12 января, 2024, 01:08 — ИА Регнум. США якобы прекратили поставки оружия и военной техники Украине из-за отсутствия финансирования, заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Так он ответил на вопрос прессы о передаче вооружений для ВСУ. Кирби отметил, что теперь критически важно добиться, чтобы Конгресс США одобрил дальнейшее финансирование соответствующих программ для Украины.

Представитель Белого дома утверждает, что на фоне прекращения поставок Киев столкнулся с острой потребностью в новых партиях вооружений. Он подчеркнул, что в зимние месяцы ситуация стала ещё серьёзнее.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что у минобороны США нет возможности передать вооружение Украине без одобрения со стороны Конгресса. Он уточнил, что у ведомства остались полномочия поставить Киеву из собственных запасов вооружения на сумму $4,2 млрд.

Однако, по словам Райдера, речь идёт лишь о праве распоряжаться деньгами, а самих средств Пентагону не предоставили. 11 января газета The New York Times написала о докладе генерального инспектора минобороны США Роберта Сторча, который пришёл к выводу, что американское оборонное ведомство не осуществляло надзор за поставками оружия Украине.

Ранее Кильский институт мировой экономики проинформировал, что в 2023 году по сравнению с предыдущим годом Запад заметно сократил поставки вооружений на Украину. При этом всего с начала спецоперации Киев получил от западных стран 519 танков и 78 ракетных систем, хотя ему обещали 814 танков и 97 ракетных систем.