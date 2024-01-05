Вашингтон, 5 января, 2024, 03:34 — ИА Регнум. Со складов минобороны США невозможно передать вооружение Украине без одобрения конгрессменов, заявил 4 января на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Он уточнил, что Пентагон имеет полномочия поставить из собственных запасов на Украину вооружения ещё на $4,2 млрд.

«Но, опять же, средства на восполнение [запасов] израсходованы. Это — полномочия на расходование средств, а не именно сами средства», — объяснил Райдер.

Пресс-секретарь подчеркнул, что без решения Конгресса выделение дополнительных средств для ВСУ невозможно.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Патрик Райдер рассказал о выборе США между помощью Украине и собственной боеготовностью, так как средства и возможности для помощи Киеву заканчивались. Он напомнил, что благодаря прошлым распоряжениям президента США Джозефа Байдена Пентагон может поставить Киеву вооружения на $4,4 млрд. Дополнительно осталось около $1 млрд на восполнение американских запасов вооружений, полученных Украиной. Решения будут приниматься исходя из совокупности факторов, включая срочные потребности Украины на поле боя и боеготовность США, сказали в Пентагоне.

В США 4 января заявили, что американские власти уже не имеют достаточно средств для оказания военной помощи киевской армии, но ждут, что западные союзники продолжат поддерживать Украину. Именно Конгресс США должен решиться на выделение нового пакета помощи, чтобы Штаты могли продолжать помогать Украине, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Администрация США в конце 2023 года не достигла договорённости с Конгрессом страны о выделении Украине более $60 млрд военной помощи. Республиканцы требовали увязки вопроса о выделении помощи Украине с решением проблемы защиты южной границы США, в администрации на это не соглашались.