Тайбэй, 13 января, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Тайвань заинтересован в таком диалоге с материковым Китаем, при котором будет выдерживаться паритет, заявил 13 января на митинге сторонников лидирующий на выборах главы Тайваня Лай Циндэ. Трансляцию с митинга ведёт тайваньский TVBS.

Wiktor Dabkowski/Global Look Press Лай Циндэ

«Если есть паритет и достоинство, Тайвань очень желает вести диалог и сотрудничество с Китаем на благо народов по две стороны [Тайваньского] пролива для создания мирной и процветающей среды», — заявил Лай Циндэ.

Он призвал Пекин признать «новую ситуацию» в Тайваньском проливе и заявил, что глобальный мир и стабильность зависят от мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Жителям Тайваня он пообещал, что при нём на острове будет мир, в Тайваньском проливе сохранится стабильность и статус-кво.

Как сообщало ИА Регнум, Лай Циндэ выдвинулся на выборы главы Тайваня с программой поддержания независимости от Пекина. Сегодня, 13 января, на острове прошли выборы, и сейчас члены избирательной комиссий подсчитывают голоса.

Лай Циндэ набрал 40,1% голосов и уже объявил, что выиграл выборы. Он рассказал своим сторонникам, что поговорил по телефону со своими оппонентами — кандидатом от «Гаминьдана» Хоу Юи и Кэ Вэньчжэ от Тайваньской народной партии.