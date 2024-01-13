Тайбэй, 13 января, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ заявил 13 января на митинге своих сторонников о своей победе на выборах главы администрации острова.

Walid Berrazeg /globallookpress.com

«Я внимательно изучу программы и позиции своих оппонентов по выборам. При условии, что они принесут благо народу и национальному развитию, они будут включены в мою политическую программу», — заявил Лай Циндэ.

Он поблагодарил народ Тайваня за поддержку и заявил, что тайваньцы показали всему миру, насколько они «ценят демократию». Глава ДПП пообещал противостоять давлению со стороны Пекина, а также поддерживать мир и статус-кво в Тайваньском проливе.

За Лай Циндэ проголосовали 40,1% избирателей, согласно итогам предварительного подсчёта бюллетеней. К настоящему моменту избирком проверил 17 673 из 17 795.

Как сообщало ИА Регнум, на Тайване 13 января проходят выборы главы администрации острова. Также избиратели выбирают депутатов Законодательного Юаня на Тайване.

Кроме Лай Циндэ, на пост главы Тайваня претендуют Хоу Юи от партии «Гоминьдан» и Кэ Вэньчжэ от Тайваньской народной партии. Хоу Юи выступает за нормализацию отношений и развитие связей с Пекином. Кэ Вэньчжэ также выступает за сохранение связей с материковым Китаем.

Лай Циндэ, выступающий за независимость Тайваня, два часа назад сообщил, что за него проголосовали 40% избирателей. За Хоу Юи на тот момент проголосовали 32,5%, за Кэ Вэньчжэ — 27,2%.

Со своей стороны Хоу Юи признал своё поражение на выборах и поздравил Лай Циндэ и кандидата на пост заместителя главы администрации Тайваня Сяо Мэйцинь с победой.