Минск, 13 января, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Водителям грузовиков из Казахстана, Киргизии и Армении оставили только один контрольно-пропускной пункт на белорусско-российской границе. Об этом стало известно 13 января.

Виктор Драчев/ТАСС

Как заявили в Государственном таможенном комитете Белоруссии, им оказался КПП на участке «Езерище—Лобок». Ограничительную меру приняли из-за случаев возврата грузовиков под управлением граждан стран ЕАЭС на белорусско-российском участке границы, который осуществляется ФСБ России, когда отсутствуют основания для пропуска на территорию страны.

Ограничения вступили в силу.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Финляндия до 18 февраля закрыла КПП на границе с Россией, объяснив решением «наплывом беженцев». В России это осудили, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Хельсинки продолжает дистанцироваться от Москвы. Официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила, что Финляндия отгородила себя от мира, а Запад выстраивает новую заградительную стену.

С 30 ноября 2023 года власти Финляндии закрыли КПП на сухопутной границе с Россией до 13 декабря, а затем приняли решение о закрытии границы до 14 января. По последним данным, КПП останутся закрытыми до 11 февраля.