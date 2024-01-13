Липецк, 13 января, 2024, 14:03 — ИА Регнум. В Липецке из-за аварии на сетях теплоснабжения 27 многоквартирных домов остались без отопления. Об этом13 января сообщила мэр города Евгения Уваркина в Telegram-канале.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

«На сетях теплоснабжения ПАО «Квадра» произошел порыв», — говорится в сообщении.

Выехавшие на место специалисты производят отключение поврежденного участка для производства аварийно-восстановительных работ и оценивают периметр отключения. Уваркина добавила, что сотрудники департамента ЖКХ окажут всю необходимую помощь.

Ситуация находится на контроле мэра. О происходящем Уваркиной будут докладывать каждый час.

Согласно прогнозу синоптиков, температура в Липецке 13 января опускалась до минус 22 градусов. Вечером ожидается до минус 25 градусов.

Как сообщало ИА Регнум, во время морозов в Московской области микрорайон Климовск остался без отопления и электроснабжения из-за аварии на теплотрассе. В результате без отопления остались 170 домов. С 5 января в Подольске ввели режим ЧС.

Аварию допустил владелец частной котельной. Следственный комитет 7 января возбудил уголовное дело по этому факту, а 9 января начальника котельной и генерального директора завода задержали.