Харьков, Украина, 13 января, 2024, 12:18 — ИА Регнум. В селе Ольховатка в Купянском районе Харьковской области два предприятия и склады получили повреждения. Об этом 13 января сообщил назначенный Киевом глава областной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, это произошло утром 12 января.

«Повреждены два предприятия, склады», — написал Синегубов. Он не уточнил, о каких именно предприятиях идёт речь. Утром 12 января на территории Харьковской области объявляли воздушную тревогу.

Минобороны России об ударах по каким-либо военным объектам на территории Украины не сообщало.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 13 января украинские СМИ сообщил о взрывах в Чернигове на севере Украины и Кировограде. Мэр Киева Виталий Кличко также написал о взрывах в украинской столице и беспилотниках над Киевом и пригородами.

Утром в субботу на всей территории Украины прозвучали сирены воздушной тревоги. В 06:00 мск воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, через минуту — в Одесской и Николаевской областях, а в период с 07:21 мск по 07:34 мск — по всей стране.