Киев, 13 января, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Режим воздушной тревоги введён на всей территории Украины. Об этом 13 января свидетельствуют данные онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Первые сирены воздушной тревоги включились в 06:00 мск на территории Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей. Через минуту сигнал воздушной тревоги включился в Одесской и Николаевской областях. С 07:21 мск по 07:34 мск режим воздушной тревоги был введён и на территории оставшихся регионов Украины.

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской областях. Гражданам настоятельно рекомендуют не игнорировать сигнал воздушной тревоги и проследовать в укрытие.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в окрестностях украинской столицы на фоне объявленной воздушной тревоги. В городах Буче, Ирпене и Киеве замечены беспилотники.

Киевский военный эксперт Михаил Жирохов заявил о планомерном уничтожении мостов на Украине авиацией и артиллерией. При этом он утверждает, что сооружения якобы уничтожаются российскими войсками.

Минобороны России об уничтожении каких-либо мостов в зоне спецоперации не информировало.