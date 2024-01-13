Чернигов, Украина, 13 января, 2024, 10:55 — ИА Регнум. В городе Чернигове на севере Украины прогремели взрывы. Об этом 13 января сообщило украинское издание «Страна. ua» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сообщается о взрывах в Чернигове», — говорится в сообщении.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по военным объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как передавало ИА Регнум, ранее 13 января украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в городе Кропивницкий в Кировоградской области.

Утром в субботу на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В 06:00 мск тревожные сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а спустя минуту — в Одесской и Николаевской областях. В период с 07:21 мск по 07:34 мск воздушную тревогу объявили по всей стране.

Ранее 13 января в Киеве прогремели взрывы, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. В украинской столице и пригородах также заметили беспилотники.